Нефть торгуется разнонаправленно после падения днем ранее

Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после падение во вторник на 2-3% на опасениях по спросу на сырье, давление на котировки оказывает статистика Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США. Как передае Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,11%, до 60,84 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,05%, до 55,38 доллара за баррель.

Во вторник СМИ сообщили, что Россия вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти в стране в рамках соглашения ОПЕК+. Встреча ОПЕК пройдет 5-6 декабря в Вене. Инвесторы также обратили внимание на данные из Норвегии: в октябре объем добычи нефти в стране, крупнейшей нефтегазодобывающей стране в Европе, вырос на 4,5% сильнее прогноза NPD.

По данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 15 ноября поднялись на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов — снизились на 2,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,4 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики же полагают, что запасы за неделю выросли только на 1,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Рынки продолжают следить за ситуацией с торговлей США и Китая. Вечером во вторник американский президент Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение. КНР является крупнейшим в мире потребителем нефти, потому опасения за экономику страны негативно сказываются на ожиданиях по спросу.

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