Какие страны являются целевыми рынками для экспорта продуктов Petkim?

25 января 2020 13:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
SOCAR Turkey обнародовала объем инвестиций в Petkim
Энергетика 13:48
Обнародованы планы нефтехимического комплекса Petkim
Энергетика 13:29
Птицеводческое предприятие Азербайджана определилось с основными рынками экспорта
Бизнес 13:21
SOCAR Turkey подвела итоги деятельности в 2019 году
Энергетика 12:52
Баку проявил себя как надежный партнер по крупнейшим инвестиционным проектам - грузинский эксперт
Политика 12:00
Баку станет лидером движения за переход к ВИЭ в регионе - эксперт
Политика 11:49
Лента новостей
Узбекистан презентовал свой сельскохозяйственный потенциал в Гааге
Бизнес 14:03
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Бизнес 13:48
SOCAR Turkey обнародовала объем инвестиций в Petkim
Энергетика 13:48
Чингиз Абдуллаев: Он никогда не был святым, и требует писать о его жизни жёсткую не приглаженную правду
Интервью 13:47
Международная финансовая корпорация нацелена поддержать диверсификацию экономики Казахстана
Бизнес 13:40
Грузия увеличила импорт железных и стальных конструкций из Турции
Бизнес 13:36
Обнародованы планы нефтехимического комплекса Petkim
Энергетика 13:29
Завтра в Баку воздух прогреется до 9 градусов тепла
Общество 13:27
В Азербайджане оглашен прогноз по нефтедобыче на суше
Энергетика 13:22