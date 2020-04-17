Saudi Aramco с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 млн баррелей нефти в сутки

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco с 1 мая 2020 года будет поставлять клиентам нефть в объеме 8,5 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на саудовской бирже Tadawul, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Saudi Aramco объявляет, что будет поставлять своим клиентам 8,5 млн баррелей сырой нефти в сутки, начиная с 1 мая", - отмечается в сообщении.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика.

Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.