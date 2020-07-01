Запасы нефти в США могут снизиться после 3 недель рекордного роста
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, сократились на 1 миллион баррелей и составили 539,7 миллиона баррелей. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, так считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.
Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 1 июля, в 17.30 Ранее показатель поднимался до рекордных уровней три недели подряд.
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