Запасы нефти в США могут снизиться после 3 недель рекордного роста

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, сократились на 1 миллион баррелей и составили 539,7 миллиона баррелей. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, так считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 1 июля, в 17.30 Ранее показатель поднимался до рекордных уровней три недели подряд.