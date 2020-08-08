Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, седьмого августа составила 45,62 доллара за баррель, что на 0,84 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend в субботу со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 45,03 доллара за баррель, что на 0,85 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 43,32 доллара за баррель, что на 1,03 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого августа составила 44,26 доллара, что на один доллар меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)