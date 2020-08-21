Нефтегазовые компании Казахстана приняли оперативные меры в борьбе с пандемией COVID-19

Энергетика 21 августа 2020 17:47 (UTC+04:00)
Нефтегазовые компании Казахстана приняли оперативные меры в борьбе с пандемией COVID-19
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