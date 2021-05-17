В Иране подписан контракт на разработку совместного газового месторождения на сумму $1,8 млрд

Контракт на разработку совместного газового месторождения «Фарзад-би» стоимостью 1,8 миллиарда долларов был присужден иранской компании, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Контракт на разработку совместного месторождения Фарзад-Би был подписан сегодня между Национальной нефтяной компанией (работодатель) и компанией Petropars (подрядчик) в присутствии министра нефти Бижана Зангане.

Срок действия этого контракта составляет пять лет, и цель этого контракта в форме взаимного договора купли-продажи - обеспечить ежедневную добычу одного миллиарда кубических футов богатого газа (28 миллионов кубических метров, что эквивалентно стандартной фазе Южного Парса).

Объем газа на месторождении Фарзад-Би оценивается в 23 000 миллиардов кубических футов