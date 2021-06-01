Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с восьмого марта
Мировые цены на нефть растут во вторник на 2-3%, стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48% — до 71,04 доллара за баррель. Показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,29%, до 68,5 доллара за баррель.
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