Правительство может исключить Китай из проекта АЭС в Sizewell

Меры по покупке доли в проекте строительства ядерной электростанции в Sizewell у китайской компании China General Nuclear (CGN) рассматривают британские минстры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru, написала The Guardian.

«Правительство может объявить о планах приобрести долю в электростанции Sizewell C, наряду с французским государственным энергетическим гигантом EDF, уже в следующем месяце, в преддверии климатического саммита Cop26», — утверждается в статье.

Авторы материала указывают, что данная мера, скорее всего, означает, что китайская компания China General Nuclear (CGN), владеющая двадцатипроцентным пакетом акций Sizewell, будет исключена из проекта.

Они полагают, что подобное решение чревато обострением политической напряженности, которая и так существенно выросла после решения Великобритании присоединиться к пакту о ядерных подводных лодках Aukus с США и Австралией — шага, направленного на противодействие военной экспансии Китая.

Проект по строительству атомной станции Sizewell до сих пор находится в стадии планирования и разработки. Проект предусматривал создание генерирующих мощностей, закрывающих потребности в электроэнергии для 6 миллионов домохозяйств. Проект столкнулся с противодействием «местных активистов», транслирующих опасения по поводу цены АЭС и участия в проекте Китая.