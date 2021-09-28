Около 20 предпринимателей из Карабаха обратились в ОАО "Азеришиг" по вопросу электроснабжения предприятий

ШАМАХЫ /Trend/ - Около 20 предпринимателей из Карабаха обратились в ОАО "Азеришиг" по вопросу электроснабжения своих предприятий.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник заместитель главы департамента работы со Службой ASAN и электронного управления ОАО "Азеришиг" Иса Исазаде на брифинге в Шамахы.

По его словам, созданная ОАО система управления электронными обращениями позволяет предпринимателям подавать заявки на электроснабжение их предприятий в режиме онлайн.

За год число таких обращений выросло на 50 процентов, отметил замглавы департамента.

Предприниматели, работающие в Карабахе, уже обращаются в ОАО в режиме онлайн по вопросу электроснабжения своих предприятий, сказал он.

"На сегодня по этому вопросу обратились около 20 карабахских предпринимателей. 12 из них работают в Шуше, а остальные - в других городах и районах", - сказал Исазаде.

По его словам, они владеют в основном крупными торговыми объектами, АЗС и другими предприятиями.

Он также добавил, что на освобожденных территориях строятся шесть подстанций.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)