ОПЕК+ столкнется с сильным давлением со стороны крупных стран-потребителей нефти

БАКУ /Trend/ - Цена на нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 19 октября 2018 года. Повышение цен на нефть является следствием сильного роста мировой экономики в 2021 году после рецессии 2020 года. По данным ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации США (EIA), мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 5-6 миллионов баррелей в день. В то же время существуют ограничения предложения: страны ОПЕК + увеличивают добычу, но их совокупный объем производства остается намного ниже, чем до мая 2020 года.

Как сказал Trend в субботу старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, ОПЕК +, скорее всего, столкнется с сильным давлением со стороны крупных стран-потребителей нефти, которые заинтересованы в увеличении поставок нефти на мировой рынок на фоне более высоких цен на нефть.

«Запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития падают; добыча в американской части Мексиканского залива остается ниже, чем до урагана Ида в конце августа; запасы нефти в США падают за последние несколько недель; а ряд стран-производителей, такие как Ливия, Нигерия и Мексика, сталкивается с некоторыми непредвиденными проблемами, которые отрицательно сказываются на их производстве. Ограничение поставок газа также способствует росту цен на нефть, так как происходит некоторая замена нефти природным газом из-за быстрого роста цен на газ», - сказал эксперт.

Он отметил, что 23 страны ОПЕК + проведут встречу 4 октября, чтобы обсудить это.

«Скорее всего, они столкнутся с сильным давлением со стороны крупных стран-потребителей нефти, которые хотят увеличения поставок нефти на мировой рынок. Летом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявил, что ОПЕК + недостаточно делает для поддержки восстановления мировой экономики и что США обсуждали этот вопрос с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и некоторыми другими странами. Другие западные страны, а также Китай и Индия также могут выразить аналогичное мнение. ОПЕК +, вероятно, сохранит свое решение от июля 2021 года, которое заключается в увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день каждый месяц», - отметил Перрен.

Он считает, что пока рано говорить о цене на нефть в 100 долларов за баррель, но отметка в 90 долларов за баррель может быть достигнута к концу 2021 года.

Что касается влияния высоких цен на нефть на экономику Азербайджана, то, как сказал Trend руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт-экономист Ильхам Шабан, рост мировых цен на нефть, а также на газ можно расценить как фактор увеличения доходов.

Он отметил, что цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2021 год заложена на уровне 40 долларов за баррель.

"Однако, по данным отчета минфина за первое полугодие, в этот период экспортная цена азербайджанской нефти составляла 62 доллара за баррель. Последующий рост цен на нефть до 70 долларов, а в сентябре - до 80 долларов за баррель сформировал среднюю экспортную цену на сырье на уровне около 65 долларов за баррель. Точные цифры могут назвать ​​соответствующие государственные органы. Третий квартал завершился, и, возможно, к середине октября будет известна новая информация", - сказал Шабан.

По мнению эксперта, если цены на нефть останутся на этом уровне, то доходы от сырья, добытого на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), могут превысить пять миллиардов долларов.

"Основные доходы государства от продажи углеводородов формируются за счет проекта АЧГ. В прошлом году объемы добычи на блоке сократились, но в первой половине 2021 года доходы выросли примерно на 25 процентов. Нужно отметить, что в прошлом году цены на нефть были низкими (средняя экспортная цена на нефть в Азербайджане составляла менее 42 долларов за баррель), а объемы добычи были сокращены до минимума из-за обязательств Азербайджана в рамках формата ОПЕК+. Таким образом, в Азербайджане были добыты 34,5 миллиона тонн нефти. Поступления от добычи на АЧГ в Госнефтефонд также сократились до 3,5 миллиарда долларов. Доходы от нефтегазового сектора в целом составили 3,8 миллиарда долларов. Но на этот год можно прогнозировать, что если цены останутся на прежнем уровне, то доходы только от добычи на АЧГ могут превысить пять миллиардов долларов. В любом случае рост цен на нефть положительно влияет на доходы госбюджета", - сказал Шабан.

В среднесрочной перспективе цена на нефть будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире и темпов вакцинации от COVID-19, климатических условий этой зимы (холодная зима может еще больше повысить цены на энергоносители), перспектив наращивания добычи сланцевой нефти и газа в США, а также воли и возможностей стран ОПЕК+. Не исключено, что в нынешней ситуации последние могут поднять вопрос более скорого снятия ограничений на добычу нефти, что могло бы в некоторой степени нивелировать рост спроса на нефть.