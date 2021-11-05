ЕБРР о финансировании строительства высоковольтной линии электропередачи в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ Сарымай-Жанкельди в Узбекистане, что поспособствует увеличению мощности национальной электрической сети. Об этом Trend сообщил в пятницу представитель банка.

По его словам, реализация проекта также позволит Узбекистану расширить внедрение возобновляемых источников энергии в указанной сфере и обеспечить более стабильное и надежное электроснабжение потребителей по всей стране.

Это будет первый в истории Узбекистана корпоративный кредит без государственных гарантий для реализации энергетического проекта.

"Это станет важным прецедентом для государственных предприятий энергетического сектора в стране, поскольку возможность привлекать финансирование без государственной гарантии может значительно расширить доступ к узбекскому капиталу для этого сектора", - сказал представитель ЕБРР.

При этом он добавил, что проект еще должен пройти юридическую экспертизу.

Было отмечено, что проект поможет ЕБРР в достижении его основных целей в рамках Страновой стратегии Узбекистана на 2018-2023 годы: это повышение коммерциализации, увеличение использования возобновляемых источников энергии, а также улучшение качества и связности энергосетей.

В заключение представитель банка сказал, что ЕБРР надеется на продолжение тесного сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в энергетическом секторе, с особым акцентом на развитие возобновляемых источников энергии и улучшение пропускной способности передающих сетей.