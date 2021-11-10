Азербайджан обнародовал основных партнеров по экспорту природного газа

БАКУ /Trend/ - Основными партнерами Азербайджана по экспорту природного газа в январе - сентябре 2021 года были Турция, Грузия, Италия, Греция и Болгария, сообщает Trend со ссылкой на отчет азербайджанского Центробанка по денежной политике.

В указанный период 41 процент азербайджанского экспорта природного газа пришелся на долю Турцию, а 9,5 процента - Грузии.

В январе - сентябре экспорт из Азербайджана в целом вырос на 38,3 процента, а ненефтяной экспорт – на 41,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана в указанный период составил 23 миллиарда долларов, из которых 14,6 миллиарда долларов, или 63,5 процента пришлись на долю экспорта, а 8,3 миллиарда долларов, или 36,5 процента - импорта.

Сальдо внешнеторгового баланса составило 6,3 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя января - сентября прошлого года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)