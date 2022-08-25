БАКУ /Trend/ - Венгрия планирует подключиться к поставкам "зеленой" электроэнергии из Азербайджана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, текущая ситуация ясно показывает важность изучения новых источников энергии и их интеграции в предложение.

"Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то наиболее важным) партнером в этом отношении является Азербайджан", - говорится в публикации.

Сиярто отмечает, что Азербайджан будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда в Румынию.

"Азербайджан будет производить большое количество экологически чистой электроэнергии, которая будет транспортироваться по подводному трубопроводу сначала в Грузию, а оттуда в Румынию. Мы договорились о том, что Венгрия присоединится к этому масштабному проекту, поскольку для получения финансирования ЕС требуется участие как минимум двух государств-членов. Таким образом, "зеленая" электроэнергия может транспортироваться в Венгрию, частично для собственного использования, а частично в качестве транзита", - говорится в публикации.

Министр также добавил, что совершенно новый источник энергии еще больше приблизит Венгрию к достижению целей углеродной нейтральности.

"В ближайшее время стороны собираются изучить вариант совместного соглашения по этому вопросу", - говорится в публикации.