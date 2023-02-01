В Болгарии началось строительство трубопровода для поставки азербайджанского газа в Сербию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Болгарии началось строительство трубопровода для поставки азербайджанского газа в Сербию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Reuters, Болгария начала строительство газового интерконнектора с Сербией.

Как заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов на церемонии начала строительства инфраструктуры, ожидается, что 170-километровый газопровод, который пройдет от болгарского города Нови-Искыр до города Ниш в Сербии, будет введен в эксплуатацию к концу года.

Сообщается, что Болгария планирует к концу октября завершить строительство 62-километрового участка на своей территории. Сербский участок интерконнектора, строительство которого началось в феврале 2022 года, также будет готов к осени.

«Этот проект дает региону новые возможности для диверсификации и безопасности поставок. Мы получаем расширенный доступ к европейским рынкам. Сербия получает доступ к новым источникам газа, поступающим из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа в Эгейском море», - заявил Президент Болгарии Румен Радев на церемонии, на которой также присутствовал Президент Сербии Александр Вучич.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

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