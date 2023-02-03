Южный газовый коридор помог ЕС в период беспрецедентного энергетического кризиса - Кадри Симсон (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее заседание Консультативного совета Южного газового коридора в Баку предоставит прекрасную возможность для того, чтобы оглянуться назад и вспомнить как этот проект помог ЕС в период этого беспрецедентного энергетического кризиса, и в то же время вместе обдумать следующие шаги расширенного энергетического сотрудничества, сказала в пятницу в эксклюзивном интервью Trend комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

«Центральной темой наших дискуссий станет расширение Южного газового коридора. Как вы знаете, это проект, поддерживаемый нашим планом REPowerEU и нашим новым Меморандумом о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики с Азербайджаном. Мы стремимся увеличить его мощность до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Помимо политической поддержки, мы сейчас также изучаем с ЕБРР возможность предоставления финансовой поддержки для содействия его расширению», — сказала она.

Кадри Симсон также ожидает, что в этом году на встречах основное внимание будет уделено «зеленой» энергетике и переходу на экологически чистую энергию.

«Это важная область, представляющая взаимный интерес как для Азербайджана, так и для ЕС, как указано в нашем недавнем меморандуме о взаимопонимании. ЕС готов и дальше поддерживать Азербайджан в его переходе к «зеленой» экономике, в том числе посредством Плана экономических инвестиций», — добавила она.

Об увеличении поставок газа из Азербайджана в Европу

Кадри Симсон отметила, что при наличии рыночного интереса, Еврокомиссия, безусловно, поддерживает проекты, которые могли бы еще больше способствовать диверсификации поставок газа в регион.

«Нам известно, что операторы системы передачи Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии рассматривают возможность использования существующей и новой инфраструктуры в качестве нового коридора для импорта природного газа из Азербайджана. Центрально-Восточная и Юго-Восточная Европа являются одними из самых уязвимых регионов Европы, когда речь идет об импорте газа из одного источника. В то же время диверсификация поставок, маршрутов и источников значительно улучшилась за последние несколько лет благодаря инфраструктурной политике ЕС, реализации проектов, представляющих общий интерес, в рамках политики TEN-E (Трансъевропейские энергетические сети), а в некоторых случаях и финансовой поддержке через фонд Connecting Europe Facility и другие инструменты. Тем не менее, при наличии рыночного интереса Комиссия, безусловно, поддерживает проекты, которые могли бы еще больше способствовать диверсификации поставок газа в регионе», - пояснила она.

Как отметила еврокомиссар, в разгар энергетического кризиса в прошлом году Южный газовый коридор (ЮГК) стал для Европы важнейшим источником трубопроводного газоснабжения.

«Объемы газа, поставляемого в ЕС по ЮГК в 2022 году, выросли примерно с 8 миллиардов кубометров до 11,4 миллиарда кубометров, то есть более чем на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер Европейского Союза. Поэтому я рад отметить, что расширение ЮГК имеет сильную политическую поддержку со стороны ЕС и государств-членов. Еврокомиссия пытается облегчить этот процесс. Мы находимся в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами: правительствами стран транзита и назначения, международными финансовыми институтами, компаниями», — сказала она.

Симсон отметила, что, для продвижения проекта ЕС также надеется на успешное рыночное испытание Трансадриатического трубопровода.

«Параллельно Комиссия также работает в тесном сотрудничестве с государствами-членами, чтобы сделать совместную покупку газа реальностью. Агрегация спроса станет первым шагом в этом процессе, и мы надеемся, что это поможет обеспечить оптимальные условия спроса для наших надежных стран-поставщиков», — добавила она.

Сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

Как сказала Симсон, ЕС надеется, что Азербайджан присоединится к рабочей группе по экспорту электроэнергии из возобновляемых источников.

Она отметила, что ЕС уже давно поддерживает усилия Азербайджана по переходу к «чистой» энергии посредством программы EU4Energy и специальной технической помощи и инвестиций в области энергоэффективности.

«Два закона о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности, принятые Азербайджаном в 2021 году, являются ярким примером приверженности страны этому процессу, а модернизация энергоэффективных уличных фонарей в Гяндже — втором по величине городе Азербайджана — является хорошим примером того, как поддерживаемые ЕС программы могут работать на практике. Но я верю, что в этом году мы продвинем наше долгосрочное партнерство в области устойчивой энергетики, как указано в нашем Меморандуме о взаимопонимании, еще дальше. Азербайджан очень заинтересован в ускорении внедрения возобновляемых источников энергии и декарбонизации своей экономики», — сказала Еврокомиссар.

Как сказала Симсон, важно отметить, что ЕС будет продолжать поддерживать реформы и «зеленые» инвестиции, которые способствуют диверсификации экономики Азербайджана и переходу к «чистой» энергии.

«С этой целью мы предложили создать многострановую рабочую группу по экспорту электроэнергии из возобновляемых источников в рамках программы EU4Energy, к которой, мы надеемся, присоединится Азербайджан. Это ключевой шаг для развития технического сотрудничества по этому важному вопросу и подготовки почвы для возможных будущих инвестиций в возобновляемые источники энергии, в том числе в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС. Мы также продолжим работать с Азербайджаном над принятием амбициозной Долгосрочной стратегии развития с низким уровнем выбросов до Глобальной инвентаризации Парижского соглашения в этом году. Это проложит путь к ускорению декарбонизации Азербайджана, а также обеспечит предсказуемость инвестиций. В ЕС мы показали, что установление цели климатической нейтральности способствует декарбонизации, обеспечивая столь необходимую надежность для инвесторов», — сказала она.

Транскаспийские газовые проекты

Как сказала Кадри Симсон, ЕС проявляет большой интерес к возможным проектам транскаспийского газового сотрудничества и намерен взаимодействовать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в регионе.

Она отметила, что заседания Консультативного совета Южного газового коридора на уровне министров предоставят хорошую возможностью для этого.

«Должны быть созданы все условия для того, чтобы запланированное расширение Южного газового коридора было завершено вовремя к 2027 году, и это начинается с перспектив добычи», - заключила еврокомиссар.