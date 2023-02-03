ЕС планирует привлечь инвестиции в Южный газовый коридор - Кадри Симсон

БАКУ /Trend/ - ЕС планирует привлечь инвестиции в Южный газовый коридор.

Об этом сказала в пятницу комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон на пресс конференции посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Trend.

«Азербайджан нацелен до 2027 года увеличить объемы поставок по ЮГК до 20 млрд кубометров. Мы планируем привлечь инвестиции а этот коридор и с технической точки зрения это не требует больших усилий, так как уже есть трубопровод и я уверена, что мощности коридора будут увеличены», - добавила она.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.