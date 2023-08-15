Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 августа снизилась на 0,54 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 90,86 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,56 доллара (до 89,9 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,88 доллара, составив 73,22 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 14 августа понизилась на 0,61 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 87,82 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.