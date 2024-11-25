Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Американская компания окажет поддержку реализации геотермальных проектов в Азербайджане

Энергетика Материалы 25 ноября 2024 17:55 (UTC +04:00)
Американская компания окажет поддержку реализации геотермальных проектов в Азербайджане
Фото: SOCAR / Linkedin

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 между SOCAR Green, дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и американской компанией Schlumberger (SLB) был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) для развития геотермальных энергетических проектов в стране.

Об этом передает Trend со ссылкой на информацию, опубликованную в аккаунте SOCAR Green в социальной сети Linkedin.

"Мы рады сообщить, что в рамках COP29 между SOCAR Green и SLB был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) для развития проектов геотермальной энергии в Азербайджане", - отмечается в публикации.

Документ подписали вице-президент SOCAR Афган Исаев и президент подразделения New Energy компании SLB Гевин Ренник.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости