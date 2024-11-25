Американская компания окажет поддержку реализации геотермальных проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 между SOCAR Green, дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и американской компанией Schlumberger (SLB) был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) для развития геотермальных энергетических проектов в стране.

Об этом передает Trend со ссылкой на информацию, опубликованную в аккаунте SOCAR Green в социальной сети Linkedin.

"Мы рады сообщить, что в рамках COP29 между SOCAR Green и SLB был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) для развития проектов геотермальной энергии в Азербайджане", - отмечается в публикации.

Документ подписали вице-президент SOCAR Афган Исаев и президент подразделения New Energy компании SLB Гевин Ренник.

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