Снизились доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана было экспортировано 1 миллиард 745 миллионов 249 тысяч кВт/ч электроэнергии на сумму 93 миллиона 934 тысячи долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 285 миллионов 366 тысяч долларов США (75,2 процента) меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 2 миллиарда 177 миллионов 968 тысяч кВт/ч (55,5 процента) меньше по объему.

Экспорт электроэнергии за отчетный период составил 0,39 процента от общего экспорта Азербайджана и 3,04 процента от экспорта по ненефтяному сектору.