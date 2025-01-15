Азербайджан и АБИИ обсудили расширение партнерства в энергетике и транспортных проектах

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили расширение партнерства в энергетике и транспортных проектах

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с главным директором по инвестициям АБИИ Константином Лимитовским.

"Наши обсуждения были сосредоточены на потенциальных партнерствах в области инфраструктуры, энергетики и транспортных проектов, а также на важности поиска новых возможностей для эффективного сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что АБИИ - это многосторонний банк развития, миссия которого заключается в финансировании в Азии и за ее пределами инфраструктуры для завтрашнего дня, в основе которой лежит устойчивое развитие. Капитализация банка составляет 100 миллиардов долларов США.