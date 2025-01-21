Программа энергетического перехода должна реализовываться в синергии с энергобезопасностью – Фатих Бирол

БАКУ/Trend/ - Программа энергетического перехода должна осуществляться в синергии с энергобезопасностью, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на панельных обсуждениях «Геоэкономика энергии и материалов», прошедших в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Trend.

«Сегодня существует множество неопределенностей, но мы не должны терять себя и свою перспективу, рассматривая их. Хочу выделить несколько очевидных моментов. Прежде всего, это энергобезопасность. Современные вызовы энергобезопасности касаются нефти и газа, а будущие вызовы связаны с критически важными минералами, цепочками поставок и другими аспектами. Это постоянная проблема, которая останется с нами», – отметил Бирол.

Он подчеркнул, что изменения климата реальны, они уже происходят и будут усугубляться, если не изменить существующую политику.

«Сегодня более полумиллиона женщин и детей в Африке умирают преждевременно из-за отсутствия доступа к «чистым» методам приготовления пищи. Если посмотреть на рынки, стоимость батарей в прошлом году снизилась на 20 процентов, как и стоимость некоторых других технологий «чистой» энергии. Ядерная энергетика, как прогнозировало МЭА три года назад, сейчас переживает сильный подъем. Что касается инвестиций, вложения в электрический сектор сейчас превышают инвестиции в нефть, газ и уголь, взятые вместе», – добавил он.

Говоря о вызовах энергобезопасности, Бирол подчеркнул важность диверсификации.

«Диверсификация энергетических технологий, стран-импортеров и экспортеров, а также маршрутов поставок имеет большое значение. Чрезмерная зависимость может быстро перерасти в серьезную уязвимость. Мы стали свидетелями этого в Европе два года назад. Диверсификация крайне важна. Для меня успешный переход к «чистой» энергетике – это тот, который делает энергосистемы более надежными и устойчивыми, обеспечивает доступные цены на энергию и одновременно снижает зависимость от стран, которые не зарекомендовали себя как надежные партнеры.

Таким образом, энергетический переход – это не только сокращение выбросов, но и обеспечение процветания для людей, повышение безопасности энергосистем. Это мое определение правильного энергетического перехода. И в этом смысле настоящая программа энергетического перехода, на мой взгляд, не является конкурентом энергобезопасности. Они могут быть реализованы вместе», – заключил глава МЭА.

X: @Lyaman_Zeyn