Казахстанская фондовая биржа опубликовала данные дневных торгов, новый курс тенге на завтра

29 апреля 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 29 апреля 2019 года составил 381,95 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 381,58 тенге за доллар США, максимальный — 381,99 тенге, курс закрытия — 381,90 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 66,170 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 195.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара составляет 381,7 тенге, Алматы — 382,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 381,94 тенге.

Официальный курс Нацбанка Казахстана на 29 апреля составляет 380,89 тенге за 1 доллар США. 30 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 380,89 тенге за 1 доллар.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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