Access Bank сократил активы

БАКУ /Trend/ - Access Bank по окончании второго квартала текущего года сократил объем совокупных активов на два процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы на конец июня составили 811,65 миллиона манатов, что на 16,23 миллиона манатов меньше прошлогоднего показателя.

В структуре активов более половины от объема всех активов занимает кредитный портфель, объем которого сократился на шесть процентов и составил 473,35 миллиона манатов. Счета ностро увеличились вдвое и составили 52,12 миллиона манатов. Суммы, причитающиеся от ЦБА, сократились на 8,4 процента и составили 48,05 миллиона манатов. Объем наличных средств и их эквивалентов сократился почти в два раза, до 41,29 миллиона манатов. Депозиты в банки и прочие финансовые институты (ФИ) выросли на 89,7 процента, составив 34,32 миллиона манатов. Объем ценных бумаг вырос более чем в пять раз и составил 28,03 миллиона манатов.

За первые шесть месяцев этого года сократились обязательства банка. Совокупные обязательства по состоянию на первое июля текущего года составили 715 миллионов манатов (спад на 7,2 процента).

В структуре обязательств основная доля пришлась на депозиты (86 процентов), объем которых составил 615,35 миллиона манатов, увеличившись на 36,7 процента по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Депозиты банков и фининститутов (ФИ) составили 32,7 миллиона манатов (62 процента). Кредиты ФИ, помимо банков, сократились более чем в 6,6 раза и составили 32,13 миллиона манатов. Счета лоро сократились на 14,7 процента и составили 598 тысяч манатов.

Как отмечено в отчете, совокупный капитал увеличился на 69,3 процента, до 96,64 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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