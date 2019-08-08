Минналогов Азербайджана предупредило бизнес о серьезных санкциях за непредоставление чеков

8 августа 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 97 процентов объектов торговли и общественного питания Баку нарушили правила использования кассовых аппаратов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на мониторинговый отчет министерства по налогам.

Согласно мониторингу, в 194 объектах покупателям не предоставлялись контрольно-кассовые чеки. Также было выявлено, что 320 сотрудников разных предприятий работали без трудового договора.

По информации минналогов, в отношении предпринимателей не были предприняты санкции, так как нарушения были зафиксированы в первый раз. Однако предупрежденные предприниматели были занесены в группу риска и за повторные нарушения им грозят серьезные штрафы.

Так, за первое нарушение предприниматели должны будут выплатить штраф в тысячу манатов, за второе за тот же год – 3 тысячи манатов, за третье (и больше) нарушение в том же году – 6 тысяч манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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