Центробанк Азербайджана переходит на онлайн-режим приема граждан

БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) начато применение соответствующих изменений в режиме приема обращений граждан, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные регулятора.

По сообщению ЦБА, в банке начато применение соответствующих изменений в режиме приема обращений граждан в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме премьер-министра Азербайджана центральным и местным органам исполнительной власти и государственным структурам с целью принятия мер по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) 16 марта 2020 года.

Как отмечалось, в связи с временной задержкой групповых и индивидуальных приемов граждан в административных зданиях ЦБА был усилен режим работы горячей линии, увеличено количество операторов, обеспечен непрерывный график работы горячей линии в рабочие дни, организован видео-прием в онлайн-режиме по Skype.

В связи с этим граждан просят учитывать следующее:

Беспрерывный прием обращений граждан осуществляется по почте в письменном виде, а в электронном - через электронную систему обращений (https://contact.e-cbar.az/);

Письменные заявки могут быть оставлены в коробке писем, установленной в Центральном банке;

Информирование граждан о состоянии приема и исполнения обращений осуществляется по горячей линии: (+99412) 493-50-58 и по номеру (+99412) 493-11-22;

Видеоприем осуществляется путем вызова граждан на электронный адрес cbar@cbar.az через программу Skype.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)