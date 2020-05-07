Фонд страхования вкладов повысил максимальную ставку по защищённым депозитам

БАКУ /Trend/ - Попечительский совет Фонда страхования вкладов при консультации с Центральным банком Азербайджана по рекомендации Совета по финансовой стабильности Азербайджана принял решение об увеличении с первого июня 2020 года максимальной годовой процентной ставки по защищённым депозитам в национальной валюте с 10 до 12 процентов.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Фонд, максимальная годовая процентная ставка по защищенным депозитам в иностранной валюте в банках-членах Фонда остаётся на отметке в два с половиной процента.

Вкладчики за страхование вкладов не платят, а страховые взносы оплачиваются только банками.

Ранее, с первого июля 2019 года, максимальные проценые ставки по застрахованным вкладам в манатах снизились до 10 процентов. По вкладам в иностранной валюте же максимальная ставка для застрахованных вкладов снизилась до 2,5 процента. Прежде она была на уровне трёх процентов.

Напомним, что 19 января 2016 года был принят закон "О полном страховании вкладов", согласно которому с четвертого марта 2016 года все вклады полностью страховались сроком на три года независимо от суммы в пределах годовой процентной ставки, установленной попечительском советом фонда (три процента в иностранной валюте и 15 процентов в национальной валюте). Затем, 19 февраля 2019 года, на основании законодательных изменений, этот срок был продлен еще на год, до четвертого марта 2020 года. Пятого марта 2020 года глава государства подписал законопроект о продлении срока полного страхования вкладов до четвертого декабря 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)