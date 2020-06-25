Сбор кредитов в ликвидированных банках проведет сам Фонд страхования вкладов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сбором кредитов в ликвидированных банках (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank) будет заниматься сам Фонд страхования вкладов Азербайджана, сообщил в ответ на вопрос корреспондента Trend на пресс-конференции исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Турал Пириев.

По словам Пириева, если лицо имеет в одном из ликвидированных банков одновременно депозит и кредит, то кредит автоматически высчитывается из депозита и клиенту банка возвращается остаток. В случае, если сумма кредита превышает сумму депозита, то сумма депозита высчитывается из суммы кредита, и в этом случае клиент выплачивает остаток.

"В связи с такими случаями ранее обращались в банки-агенты, и при решении подобных вопросов никаких проблем не возникало", - отметил он.

Он также отметил, что вопрос страхования вкладов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках в Азербайджане пока не стоит на повестке дня, и пока что никаких обсуждений по этому вопросу не велось, вследствие чего в настоящее время больше внимания уделяется страхованию вкладов физических лиц.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане на сегодняшний день в ликвидированных банках (AGBank, Amrah Bank, AtaBank и NBC Bank) хранится около ста незастрахованных вкладов, из которых примерно 30 хранится в AGBank , 21 - в Amrah Bank , 26 - в AtaBank и примерно столько же - в NBC Bank.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Несмотря на то, что регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. В настоящее время наблюдается справедливое недовольство граждан.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)