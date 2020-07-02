Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 1,915 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
02.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,915
|
0,0077
|
0,0236
|
-0,0040
|
1 российский рубль
|
0,024
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2483
|
0,0002
|
-0,0016
|
-0,0523
|
1 австралийский доллар
|
1,1767
|
0,0052
|
0,0224
|
-0,0107
|
1 аргентинский песо
|
0,0241
|
0
|
-0,0007
|
-0,0160
|
1 белорусский рубль
|
0,7006
|
-0,0033
|
-0,0071
|
-0,1326
|
1 бразильский реал
|
0,3196
|
0,0086
|
0,0027
|
-0,1228
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0998
|
0,0019
|
0,0021
|
-0,0204
|
100 южнокорейских вон
|
0,1416
|
0,0004
|
0,0029
|
-0,0041
|
1 чешская крона
|
0,072
|
0,0005
|
0,0013
|
-0,0034
|
100 чилийских песо
|
0,2089
|
0,0019
|
-0,0053
|
-0,0412
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
-0,0001
|
0,0017
|
-0,0072
|
1 датская крона
|
0,257
|
0,0011
|
0,0032
|
-0,0001
|
1 грузинский лари
|
0,556
|
0,0009
|
0,0049
|
-0,0474
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0014
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0
|
0
|
-0,0022
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1237
|
0,0222
|
0,0019
|
-0,0247
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1829
|
0,0008
|
0,0015
|
0,0010
|
1 швейцарский франк
|
1,7975
|
0,0023
|
0,0292
|
0,0747
|
1 израильский шекель
|
0,4926
|
0,0021
|
0,0057
|
0,0182
|
1 канадский доллар
|
1,2494
|
-0,0022
|
-0,0049
|
-0,0459
|
1 кувейтский динар
|
5,5258
|
0,0011
|
0,0086
|
-0,0673
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0224
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1129
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0009
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3966
|
-0,0002
|
0,0009
|
-0,0142
|
1 мексиканский песо
|
0,0749
|
0,0012
|
-0,0022
|
-0,0141
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
-0,0002
|
0,0019
|
0,0050
|
1 египетский фунт
|
0,1054
|
0,0002
|
-0,0011
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,179
|
0,0024
|
0,0026
|
-0,0192
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,428
|
-0,0013
|
-0,0016
|
-0,0243
|
1 сингапурский доллар
|
1,2203
|
0,0010
|
0,0115
|
-0,0334
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0003
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,34
|
0,0012
|
0,0089
|
-0,0198
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0
|
0,0009
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0634
|
-0,0002
|
0
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5824
|
0,0031
|
0,0040
|
0,0138
|
1 новозеландский доллар
|
1,1042
|
0,0090
|
0,0363
|
-0,0308
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
Twitter: @eldarjanashvili