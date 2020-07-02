Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

Финансы 2 июля 2020 09:55 (UTC+04:00)
Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 1,915 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

02.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,915

0,0077

0,0236

-0,0040

1 российский рубль

0,024

0,0001

-0,0007

-0,0030

1 турецкая лира

0,2483

0,0002

-0,0016

-0,0523

1 австралийский доллар

1,1767

0,0052

0,0224

-0,0107

1 аргентинский песо

0,0241

0

-0,0007

-0,0160

1 белорусский рубль

0,7006

-0,0033

-0,0071

-0,1326

1 бразильский реал

0,3196

0,0086

0,0027

-0,1228

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0998

0,0019

0,0021

-0,0204

100 южнокорейских вон

0,1416

0,0004

0,0029

-0,0041

1 чешская крона

0,072

0,0005

0,0013

-0,0034

100 чилийских песо

0,2089

0,0019

-0,0053

-0,0412

1 китайский юань

0,2405

-0,0001

0,0017

-0,0072

1 датская крона

0,257

0,0011

0,0032

-0,0001

1 грузинский лари

0,556

0,0009

0,0049

-0,0474

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0

0,0014

1 индийская рупия

0,0225

0

0

-0,0022

1 британский фунт стерлингов

2,1237

0,0222

0,0019

-0,0247

100 индонезийских рупий

0,0119

0

0,0001

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1829

0,0008

0,0015

0,0010

1 швейцарский франк

1,7975

0,0023

0,0292

0,0747

1 израильский шекель

0,4926

0,0021

0,0057

0,0182

1 канадский доллар

1,2494

-0,0022

-0,0049

-0,0459

1 кувейтский динар

5,5258

0,0011

0,0086

-0,0673

1 казахский тенге

0,0042

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0224

0,0001

-0,0007

-0,0012

100 ливанских фунтов

0,1129

0,0002

0,0002

0,0009

1 малайзийский ринггит

0,3966

-0,0002

0,0009

-0,0142

1 мексиканский песо

0,0749

0,0012

-0,0022

-0,0141

1 молдавская лея

0,099

-0,0002

0,0019

0,0050

1 египетский фунт

0,1054

0,0002

-0,0011

0,0036

1 норвежская крона

0,179

0,0024

0,0026

-0,0192

100 узбекских сомов

0,0167

0

0

-0,0032

1 польский злотый

0,428

-0,0013

-0,0016

-0,0243

1 сингапурский доллар

1,2203

0,0010

0,0115

-0,0334

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0003

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,34

0,0012

0,0089

-0,0198

1 тайваньский доллар

0,0577

0

0,0009

0,0029

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0007

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0634

-0,0002

0

-0,0015

100 японских иен

1,5824

0,0031

0,0040

0,0138

1 новозеландский доллар

1,1042

0,0090

0,0363

-0,0308

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
THY выпустит на продажу дополнительные билеты на авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул
THY выпустит на продажу дополнительные билеты на авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул
Грузия и Азербайджан создают новый проект в сфере туризма
Грузия и Азербайджан создают новый проект в сфере туризма
Сколько туристов из Казахстана посетило Турцию в мае этого года?
Сколько туристов из Казахстана посетило Турцию в мае этого года?
Loading Bars
Лента новостей
Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн США 10:01
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Энергетика 09:58
50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме Другие страны 09:57
Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров Финансы 09:55
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 09:54
Индийская Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана Узбекистан 09:47
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на август Казахстан 09:46
Вилаят Эйвазов: Все еще происходят случаи нарушения особого карантинного режима Общество 09:45
В Иране откроются 20 крупных проектов по электроэнергетике Экономика 09:41
USAID начинает в Грузии образовательную программу стоимостью $7 млн Грузия 09:35
ВС Армении более 50 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:34
ООН: В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, уменьшается число ранних браков (ФОТО) Общество 09:32
Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана увеличилось Финансы 09:21
Снизились объемы выдачи ипотечных кредитов банками Азербайджана Финансы 09:18
В Азербайджане более 13 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:09
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня азербайджанской полиции (ФОТО) Политика 09:05
Испанские компании изучают проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии Энергетика 08:50
В Турции произошел пожар на заводе Турция 08:36
Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая США 08:03
В Шамахе произошло землетрясение Происшествия 07:42
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1509 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Свыше 20 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике Другие страны 07:21
ВВС США хотят отказаться от 17 бомбардировщиков B-1, нескольких RQ-4 и С-130 США 07:09
Франция откроет границу с 15 странами, рекомендованными ЕС, включая Грузию Грузия 06:41
При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека США 06:20
Зариф: мир будет достигнут в Сирии Иран 05:55
Почти 164 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 05:28
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса В мире 04:32
В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом Россия 03:19
Аравийская коалиция наносит массированные удары в Йемене Арабские страны 03:00
"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом Спорт 02:38
Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря Другие страны 02:05
ЦИК подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ Россия 01:39
Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах США 01:18
Создан способный уничтожить коронавирус робот В мире 01:02
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию Турция 00:43
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО) Политика 00:06
Смертность из-за коронавируса в США может на четверть превышать официальные данные США 00:03
МИД Турции: Никто не вправе говорить о суверенных права Турции методом диктовки Турция 1 июля 23:55
В Эфиопии более 80 человек погибли в столкновениях после убийства известного певца Другие страны 1 июля 23:22
В Баку задержали заражённого коронавирусом человека (ВИДЕО) Общество 1 июля 23:12
В России завершилось голосование по конституции Россия 1 июля 22:50
В Азербайджане планируется разработка синтетических и полусинтетических масел различной модификации Бизнес 1 июля 22:44
В Азербайджане увеличится производство детского текстиля Бизнес 1 июля 22:24
В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом В мире 1 июля 22:14
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году Бизнес 1 июля 22:01
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 175 тысяч Турция 1 июля 22:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 1 июля 21:45
Вахтад - Единство профессионализма и таланта Общество 1 июля 21:37
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа Политика 1 июля 21:30
В Азербайджане часть платежей за Хадж уже возвращена Общество 1 июля 21:20
AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО) Общество 1 июля 21:04
Оперативный штаб Азербайджана обсудил ситуацию в регионах вне карантинной зоны (ФОТО) Общество 1 июля 20:59
В Азербайджане снизился объем продаж железобетонных конструкций Бизнес 1 июля 20:48
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) Интервью 1 июля 20:45
Эльмар Мамедъяров: Быстрое распространение коронавируса - серьезная проблема для всего человечества Политика 1 июля 20:43
Бакинская текстильная фабрика увеличила производство корпоративной одежды Бизнес 1 июля 20:29
Смелостью и пулями не победить нашего врага – актер и телеведущий Олег Амирбеков Социум 1 июля 20:23
В Азербайджане наладят экспорт стекловолоконных труб Бизнес 1 июля 20:14
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 1 июля 19:47
В Туркменистане растет спрос на продукцию турецкого автопрома Турция 1 июля 19:42
Доходы SOFAZ от продажи нефти с АЧГ превысили прогнозируемый уровень Энергетика 1 июля 19:04
Азербайджанское представительство УВКБ ООН изменило процедуру определения статуса беженца Политика 1 июля 18:59
В Азербайджане ожидается засушливое лето - Институт географии НАНА Общество 1 июля 18:51
С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов Общество 1 июля 18:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 2 июля Общество 1 июля 18:43
Опубликованы финансовые отчеты ЗАО “AzerGold” по итогам прошедшего года Бизнес 1 июля 18:42
В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок Транспорт 1 июля 18:41
В Грузии упразднили последнюю зону строгого карантина Грузия 1 июля 18:28
Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 94% Энергетика 1 июля 18:20
Габалинский центр по проблемам семьи, женщин и детей привлечет услуги по капремонту Тендеры 1 июля 18:17
Минтруда Азербайджана: Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств Общество 1 июля 18:11
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов Общество 1 июля 18:05
SOCAR обнародовала объёмы инвестиций в «Южный газовый коридор» Энергетика 1 июля 18:03
Минздрав Азербайджана о необходимых действиях при наличии симптомов СOVİD-19 Общество 1 июля 17:50
Baktelecom полностью обеспечит Ичеришехер широкополосным интернетом ИКТ 1 июля 17:49
Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте Экономика 1 июля 17:48
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн Бизнес 1 июля 17:45
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях Политика 1 июля 17:43
Египет возобновил международное авиасообщение Европа 1 июля 17:40
Фонд помощи ВС Азербайджана накопил свыше 110 миллионов манатов Политика 1 июля 17:29
В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков Европа 1 июля 17:26
«Туркменгаз» объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 1 июля 17:23
В январе-мае Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 1 июля 17:21
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами Политика 1 июля 17:13
АО «Азерсу" назвало причины нехватки воды Общество 1 июля 17:11
Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней Казахстан 1 июля 17:05
Всемирный банк выделит Грузии дополнительно 45 млн. евро Грузия 1 июля 17:03
Ахалский регион Туркменистана является лидером в сборе пшеницы Бизнес 1 июля 16:59
Энвер Гасанов: Всю жизнь ездил верхом, ходил в горы и леса, а теперь от бездеятельности… Социум 1 июля 16:58
Консорциум TAP о прогрессе в реализации итальянской части проекта Энергетика 1 июля 16:54
Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией Политика 1 июля 16:40
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение Политика 1 июля 16:39
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выдал льготные кредиты почти на 2,5 млрд манатов Финансы 1 июля 16:35
Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Политика 1 июля 16:31
Ирак выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь Политика 1 июля 16:25
Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось Финансы 1 июля 16:23
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана Политика 1 июля 16:20
Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14 Другие страны 1 июля 16:18
Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией Политика 1 июля 16:17
Все новости