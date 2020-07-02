Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 1,915 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 02.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,915 0,0077 0,0236 -0,0040 1 российский рубль 0,024 0,0001 -0,0007 -0,0030 1 турецкая лира 0,2483 0,0002 -0,0016 -0,0523 1 австралийский доллар 1,1767 0,0052 0,0224 -0,0107 1 аргентинский песо 0,0241 0 -0,0007 -0,0160 1 белорусский рубль 0,7006 -0,0033 -0,0071 -0,1326 1 бразильский реал 0,3196 0,0086 0,0027 -0,1228 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0998 0,0019 0,0021 -0,0204 100 южнокорейских вон 0,1416 0,0004 0,0029 -0,0041 1 чешская крона 0,072 0,0005 0,0013 -0,0034 100 чилийских песо 0,2089 0,0019 -0,0053 -0,0412 1 китайский юань 0,2405 -0,0001 0,0017 -0,0072 1 датская крона 0,257 0,0011 0,0032 -0,0001 1 грузинский лари 0,556 0,0009 0,0049 -0,0474 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0014 1 индийская рупия 0,0225 0 0 -0,0022 1 британский фунт стерлингов 2,1237 0,0222 0,0019 -0,0247 100 индонезийских рупий 0,0119 0 0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1829 0,0008 0,0015 0,0010 1 швейцарский франк 1,7975 0,0023 0,0292 0,0747 1 израильский шекель 0,4926 0,0021 0,0057 0,0182 1 канадский доллар 1,2494 -0,0022 -0,0049 -0,0459 1 кувейтский динар 5,5258 0,0011 0,0086 -0,0673 1 казахский тенге 0,0042 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0224 0,0001 -0,0007 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1129 0,0002 0,0002 0,0009 1 малайзийский ринггит 0,3966 -0,0002 0,0009 -0,0142 1 мексиканский песо 0,0749 0,0012 -0,0022 -0,0141 1 молдавская лея 0,099 -0,0002 0,0019 0,0050 1 египетский фунт 0,1054 0,0002 -0,0011 0,0036 1 норвежская крона 0,179 0,0024 0,0026 -0,0192 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0032 1 польский злотый 0,428 -0,0013 -0,0016 -0,0243 1 сингапурский доллар 1,2203 0,0010 0,0115 -0,0334 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0003 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,34 0,0012 0,0089 -0,0198 1 тайваньский доллар 0,0577 0 0,0009 0,0029 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0634 -0,0002 0 -0,0015 100 японских иен 1,5824 0,0031 0,0040 0,0138 1 новозеландский доллар 1,1042 0,0090 0,0363 -0,0308

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili