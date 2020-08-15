В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по гослинии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячная сумма ипотечных кредитов, предоставляемых по государственной линии, выросла за месяц на 2,7 процента, или на 40 миллионов манатов, составив на первое августа 2020 года 1,48 миллиарда манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ипотечно-кредитный гарантийный фонд.

Число ежемесячных ипотечных кредитов, предоставляемых по государственной линии, увеличилось за два месяца на 1 441 единицу, достигнув 28 335.

В отчетный период сумма гарантированных кредитов составила 94,72 миллиона манатов, увеличившись на 3,38 миллиона манатов (3,7 процента).

Отметим, что текущий заем Фонда в обороте составляет 800,644 тысячи манатов.

Напомним, что в настоящее время ипотечные кредиты в размере не выше 150 тысяч манатов предоставляются сроком на 25 лет с минимальной предварительной оплатой в размере 15 процентов, а льготные ипотечные кредиты не выше 100 тысяч манатов - с минимальной предварительной оплатой в 10 процентов и максимум на 30 лет.

(Автор: Эльдар Джанашвили)