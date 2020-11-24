Глава Палаты аудиторов Азербайджана заявил о значимости проектов на освобождённых от оккупации землях

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана будет играть особую роль в эффективном становлении аудиторского рынка на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских землях.

Как сообщает Trend об этом 24 ноября 2020 года при совместной организации Союза экономистов Азербайджана (СЭА) и Палаты аудиторов Азербайджана на научно-практической онлайн-конференции на тему "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все" заявил председатель палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

По словам Новрузова, Азербайджан является экономически независимой страной и все транснациональные проекты являются приоритетными не только для Азербайджана, но и для всего региона. Дорожные карты, выработанные государством поднимают авторитет Азербайджана на международной арене.

Также председатель палаты аудиторов Азербайджана заявил, что аудит в переоценке возможностей освобожденных территорий играет важную роль для развития имеющих потенциалов и высказал свои предложения по развитию аудиторских отношений на всей территории Азербайджана.

На конференции также выступили председатель Союза экономистов Азербайджана, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, вице-президент Международного союза экономистов, депутат, академик Зияд Самедзаде, председатель Палаты аудиторов Азербайджана, профессор Вахид Новрузов, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Акиф Мусаев и группа сотрудников и членов Палаты аудиторов.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Основная задача аудиторской палаты Азербайджана состоит в организации работы аудиторской службы в стране с целью обеспечения точного и честного ведения финансового и бухгалтерского учета.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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