Внешэкономбанк Туркменистана предпринял ряд шагов по модернизации - The Banker
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Как помочь родителям прокачать цифровую грамотность: рассказывают "Лаборатория Касперского" и художник Duran в книге Kaspersky SafeBook
Армянские ВС применяли разрушительное оружие для атак по населенным пункам Азербайджана - Human Rights Watch
Россия за идею Баку о создании многосторонней платформы для обеспечения региональной безопасности - президент Турции
Турция и Узбекистан переходят на нацвалюту во взаиморасчетах в совместной торговле со следующего года
В Азербайджане названы победители конкурса стартапов "Цифровые решения в сфере культуры и творчества"
В Казахстане впервые проведут онлайн аукционы на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях
Присутствие Президента Эрдогана на военном параде в Баку является выражением политической поддержки Азербайджана Турцией - заместитель гендиректора АМИ Trend