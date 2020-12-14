Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 14 декабря 2020 09:40 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0625 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

14 декабря 2020 г.:

11 декабря 2020 г.:

14 ноября 2020 г.:

14 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0625

2,0669

2,0069

1,8991

-0,0044

0,0556

0,1634

1 российский рубль

0,0233

0,0233

0,022

0,0271

0

0,0013

-0,0038

1 турецкая лира

0,2162

0,2153

0,2206

0,294

0,0009

-0,0044

-0,0778

1 австралийский доллар

1,2814

1,286

1,229

1,1772

-0,0046

0,0524

0,1042

1 аргентинский песо

0,0207

0,0207

0,0214

0,0284

0

-0,0007

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6705

0,6658

0,6632

0,8058

0,0047

0,0073

-0,1353

1 бразильский реал

0,3359

0,3387

0,3114

0,4156

-0,0028

0,0245

-0,0797

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1127

0,1133

0,1086

0,1177

-0,0006

0,0041

-0,0050

100 южнокорейских вон

0,1558

0,1558

0,1525

0,1454

0

0,0033

0,0104

1 чешская крона

0,0783

0,0785

0,0757

0,0744

-0,0002

0,0026

0,0039

100 чилийских песо

0,2319

0,2311

0,2248

0,2209

0,0008

0,0071

0,0110

1 китайский юань

0,26

0,26

0,2567

0,2437

0

0,0033

0,0163

1 датская крона

0,2771

0,2776

0,2695

0,2542

-0,0005

0,0076

0,0229

1 грузинский лари

0,5177

0,5177

0,5161

0,6

0

0,0016

-0,0823

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2192

0,2178

0

0,0001

0,0015

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,0241

0

0,0003

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2648

2,2638

2,2311

2,2877

0,0010

0,0337

-0,0229

100 индонезийских рупий

0,012

0,0121

0,012

0,0122

-0,0001

0

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2014

0,2017

0,1965

0,1819

-0,0003

0,0049

0,0195

1 швейцарский франк

1,9119

1,9197

1,8584

1,7255

-0,0078

0,0535

0,1864

1 израильский шекель

0,5221

0,5223

0,5039

0,4888

-0,0002

0,0182

0,0333

1 канадский доллар

1,3325

1,3361

1,2914

1,2913

-0,0036

0,0411

0,0412

1 кувейтский динар

5,569

5,5716

5,5566

5,6023

-0,0026

0,0124

-0,0333

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0039

0,0044

0

0,0002

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0206

0,0236

0

-0,0006

-0,0036

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1127

0,112

0,1128

-0,0002

0,0005

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4198

0,4193

0,4117

0,4106

0,0005

0,0081

0,0092

1 мексиканский песо

0,0847

0,085

0,0824

0,0894

-0,0003

0,0023

-0,0047

1 молдавская лея

0,0987

0,0983

0,0995

0,0982

0,0004

-0,0008

0,0005

1 египетский фунт

0,1082

0,108

0,1086

0,1053

0,0002

-0,0004

0,0029

1 норвежская крона

0,1935

0,1943

0,185

0,1882

-0,0008

0,0085

0,0053

100 узбекских сомов

0,0163

0,0164

0,0164

0,0179

-0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4635

0,4667

0,4469

0,443

-0,0032

0,0166

0,0205

1 сингапурский доллар

1,2736

1,2751

1,2596

1,2576

-0,0015

0,0140

0,0160

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4533

0

0

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4386

2,4369

2,4125

2,3468

0,0017

0,0261

0,0918

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0563

0

0,0008

0,0041

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0607

0,0603

0,0723

0,0001

0,0005

-0,0115

100 японских иен

1,6341

1,6338

1,6205

1,5509

0,0003

0,0136

0,0832

1 новозеландский доллар

1,2045

1,2079

1,1588

1,1243

-0,0034

0,0457

0,0802

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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