Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0625 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 14 декабря 2020 г.: 11 декабря 2020 г.: 14 ноября 2020 г.: 14 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0625 2,0669 2,0069 1,8991 -0,0044 0,0556 0,1634 1 российский рубль 0,0233 0,0233 0,022 0,0271 0 0,0013 -0,0038 1 турецкая лира 0,2162 0,2153 0,2206 0,294 0,0009 -0,0044 -0,0778 1 австралийский доллар 1,2814 1,286 1,229 1,1772 -0,0046 0,0524 0,1042 1 аргентинский песо 0,0207 0,0207 0,0214 0,0284 0 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6705 0,6658 0,6632 0,8058 0,0047 0,0073 -0,1353 1 бразильский реал 0,3359 0,3387 0,3114 0,4156 -0,0028 0,0245 -0,0797 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1127 0,1133 0,1086 0,1177 -0,0006 0,0041 -0,0050 100 южнокорейских вон 0,1558 0,1558 0,1525 0,1454 0 0,0033 0,0104 1 чешская крона 0,0783 0,0785 0,0757 0,0744 -0,0002 0,0026 0,0039 100 чилийских песо 0,2319 0,2311 0,2248 0,2209 0,0008 0,0071 0,0110 1 китайский юань 0,26 0,26 0,2567 0,2437 0 0,0033 0,0163 1 датская крона 0,2771 0,2776 0,2695 0,2542 -0,0005 0,0076 0,0229 1 грузинский лари 0,5177 0,5177 0,5161 0,6 0 0,0016 -0,0823 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2192 0,2178 0 0,0001 0,0015 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,0241 0 0,0003 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2648 2,2638 2,2311 2,2877 0,0010 0,0337 -0,0229 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,012 0,0122 -0,0001 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2014 0,2017 0,1965 0,1819 -0,0003 0,0049 0,0195 1 швейцарский франк 1,9119 1,9197 1,8584 1,7255 -0,0078 0,0535 0,1864 1 израильский шекель 0,5221 0,5223 0,5039 0,4888 -0,0002 0,0182 0,0333 1 канадский доллар 1,3325 1,3361 1,2914 1,2913 -0,0036 0,0411 0,0412 1 кувейтский динар 5,569 5,5716 5,5566 5,6023 -0,0026 0,0124 -0,0333 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0039 0,0044 0 0,0002 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0206 0,0236 0 -0,0006 -0,0036 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1127 0,112 0,1128 -0,0002 0,0005 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4198 0,4193 0,4117 0,4106 0,0005 0,0081 0,0092 1 мексиканский песо 0,0847 0,085 0,0824 0,0894 -0,0003 0,0023 -0,0047 1 молдавская лея 0,0987 0,0983 0,0995 0,0982 0,0004 -0,0008 0,0005 1 египетский фунт 0,1082 0,108 0,1086 0,1053 0,0002 -0,0004 0,0029 1 норвежская крона 0,1935 0,1943 0,185 0,1882 -0,0008 0,0085 0,0053 100 узбекских сомов 0,0163 0,0164 0,0164 0,0179 -0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4635 0,4667 0,4469 0,443 -0,0032 0,0166 0,0205 1 сингапурский доллар 1,2736 1,2751 1,2596 1,2576 -0,0015 0,0140 0,0160 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4533 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4386 2,4369 2,4125 2,3468 0,0017 0,0261 0,0918 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0563 0 0,0008 0,0041 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0607 0,0603 0,0723 0,0001 0,0005 -0,0115 100 японских иен 1,6341 1,6338 1,6205 1,5509 0,0003 0,0136 0,0832 1 новозеландский доллар 1,2045 1,2079 1,1588 1,1243 -0,0034 0,0457 0,0802

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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