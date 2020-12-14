Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0625 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
14 декабря 2020 г.:
|
11 декабря 2020 г.:
|
14 ноября 2020 г.:
|
14 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0625
|
2,0669
|
2,0069
|
1,8991
|
-0,0044
|
0,0556
|
0,1634
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0233
|
0,022
|
0,0271
|
0
|
0,0013
|
-0,0038
|
1 турецкая лира
|
0,2162
|
0,2153
|
0,2206
|
0,294
|
0,0009
|
-0,0044
|
-0,0778
|
1 австралийский доллар
|
1,2814
|
1,286
|
1,229
|
1,1772
|
-0,0046
|
0,0524
|
0,1042
|
1 аргентинский песо
|
0,0207
|
0,0207
|
0,0214
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6705
|
0,6658
|
0,6632
|
0,8058
|
0,0047
|
0,0073
|
-0,1353
|
1 бразильский реал
|
0,3359
|
0,3387
|
0,3114
|
0,4156
|
-0,0028
|
0,0245
|
-0,0797
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1127
|
0,1133
|
0,1086
|
0,1177
|
-0,0006
|
0,0041
|
-0,0050
|
100 южнокорейских вон
|
0,1558
|
0,1558
|
0,1525
|
0,1454
|
0
|
0,0033
|
0,0104
|
1 чешская крона
|
0,0783
|
0,0785
|
0,0757
|
0,0744
|
-0,0002
|
0,0026
|
0,0039
|
100 чилийских песо
|
0,2319
|
0,2311
|
0,2248
|
0,2209
|
0,0008
|
0,0071
|
0,0110
|
1 китайский юань
|
0,26
|
0,26
|
0,2567
|
0,2437
|
0
|
0,0033
|
0,0163
|
1 датская крона
|
0,2771
|
0,2776
|
0,2695
|
0,2542
|
-0,0005
|
0,0076
|
0,0229
|
1 грузинский лари
|
0,5177
|
0,5177
|
0,5161
|
0,6
|
0
|
0,0016
|
-0,0823
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2178
|
0
|
0,0001
|
0,0015
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0228
|
0,0241
|
0
|
0,0003
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2648
|
2,2638
|
2,2311
|
2,2877
|
0,0010
|
0,0337
|
-0,0229
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0121
|
0,012
|
0,0122
|
-0,0001
|
0
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2014
|
0,2017
|
0,1965
|
0,1819
|
-0,0003
|
0,0049
|
0,0195
|
1 швейцарский франк
|
1,9119
|
1,9197
|
1,8584
|
1,7255
|
-0,0078
|
0,0535
|
0,1864
|
1 израильский шекель
|
0,5221
|
0,5223
|
0,5039
|
0,4888
|
-0,0002
|
0,0182
|
0,0333
|
1 канадский доллар
|
1,3325
|
1,3361
|
1,2914
|
1,2913
|
-0,0036
|
0,0411
|
0,0412
|
1 кувейтский динар
|
5,569
|
5,5716
|
5,5566
|
5,6023
|
-0,0026
|
0,0124
|
-0,0333
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0002
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0206
|
0,0236
|
0
|
-0,0006
|
-0,0036
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1127
|
0,112
|
0,1128
|
-0,0002
|
0,0005
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4198
|
0,4193
|
0,4117
|
0,4106
|
0,0005
|
0,0081
|
0,0092
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,085
|
0,0824
|
0,0894
|
-0,0003
|
0,0023
|
-0,0047
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0983
|
0,0995
|
0,0982
|
0,0004
|
-0,0008
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,108
|
0,1086
|
0,1053
|
0,0002
|
-0,0004
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,1935
|
0,1943
|
0,185
|
0,1882
|
-0,0008
|
0,0085
|
0,0053
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4635
|
0,4667
|
0,4469
|
0,443
|
-0,0032
|
0,0166
|
0,0205
|
1 сингапурский доллар
|
1,2736
|
1,2751
|
1,2596
|
1,2576
|
-0,0015
|
0,0140
|
0,0160
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4386
|
2,4369
|
2,4125
|
2,3468
|
0,0017
|
0,0261
|
0,0918
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0563
|
0
|
0,0008
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0603
|
0,0723
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0115
|
100 японских иен
|
1,6341
|
1,6338
|
1,6205
|
1,5509
|
0,0003
|
0,0136
|
0,0832
|
1 новозеландский доллар
|
1,2045
|
1,2079
|
1,1588
|
1,1243
|
-0,0034
|
0,0457
|
0,0802
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni