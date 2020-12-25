В 2021 году введение ОМС будет обеспечено на всей территории Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С первого января 2021 года в соответствии с законом «О медицинском страховании» начнется сбор взносов за обязательное медицинское страхование (ОМС) с работающих в государственном и нефтяном секторах, негосударственном и ненефтяном секторах, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основании договоров гражданско-правового характера, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

С работодателей и работников в государственном и нефтяном секторах будет взиматься ежемесячная плата за ОМС в размере двух процентов от суммы до восьми тысяч манатов ежемесячного фонда оплаты труда и в размере 0,5 процентов - от суммы свыше восьми тысяч манатов фонда оплаты труда.

С работодателей и работников, работающих в негосударственном и ненефтяном секторах будет взиматься ежемесячная плата за ОМС в размере одного процента от суммы до восьми тысяч манатов ежемесячного фонда оплаты труда и в размере 0,5 процента - от суммы свыше восьми тысяч манатов фонда оплаты труда. С 2022 года с работодателей и работников данного сектора будет взиматься ежемесячная плата за ОМС в размере двух процентов от суммы до восьми тысяч манатов.

Для физических лиц, выполняющих услуги на основе договоров гражданско-правового характера, установлена плата за обязательное медицинское страхование в размере двух процентов от их ежемесячного дохода до восьми тысяч манатов и один процент от их ежемесячного дохода свыше восьми тысяч манатов.

Согласно Налоговому кодексу, за исключением случаев временного приостановления предпринимательской деятельности или других облагаемых налогом операций, для физических лиц (индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, членов коллегии адвокатов), состоящих на налоговом учете в качестве налогоплательщиков, установлен взнос на обязательное медицинское страхование в размере четырёх процентов от минимальной месячной заработной платы.

Взносы за обязательное медицинское страхование прочих лиц оплачиваются за счет средств государственного бюджета. За счет средств государственного бюджета предусмотрена поэтапная выплата взносов ОМС в 2020 и 2021 годах.

Размер страхового взноса на каждого человека составляет 90 манатов по административно-территориальным единицам ОМС, применяемым с января 2020 года; 90 манатов + 90 манатов по административно-территориальным единицам, применяемым с января 2021 года, и помноженное на индекс потребительских цен по стране; и 67,5 маната + 67,5 маната по административно-территориальным единицам, применяемым с апреля 2021 года, и помноженное на индекс потребительских цен по стране.

Напомним, что с первого января 2020 года ОМС действует в Нахчыванской Автономной Республике, в городе Мингячевир, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязанском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гёйчайском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах. С первого января 2021 года к системе ОМС присоединятся еще 36 городов и районов. С первого апреля 2021 года население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши также будет охвачено обязательным медицинским страхованием.

Таким образом, в 2021 году введение обязательного медицинского страхования будет обеспечено на всей территории Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni