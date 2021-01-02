Исполнительный директор АСА о приоритетных задачах страхового рынка Азербайджана на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Одним из важных вопросов, стоящих перед страховым сектором является потребность в пересмотре тарифов и суммы платежей по многим страховым продуктам.

Об этом Trend заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, этот вопрос исходит из того, что 10 лет назад при определении страховых тарифов и выплат учитывались ситуация и условия того времени, а сегодня в Азербайджане применяется здоровая модель экономического развития, и каждая экономическая классификация находится на новом этапе развития.

Особое внимание в страховом рынке нужно уделять также развитию страхования ответственности, так как в результате небрежности порой возможно причинить вред имуществу или здоровью третьих лиц. Развитие страхования ответственности и внедрение на рынок новых видов в этом направлении может привести к увеличению доли данного класса на рынке и привлечению на рынок потенциального контингента страхователей.

Эльмар Мирсалаев заметил, что формирование централизованной информационной системы по обязательному страхованию недвижимости также является одним из вопросов, ожидающих решения в 2021 году. Полная электронизация договоров по данному виду и полная автоматизация процессов в этом сегменте могут быть завершены в виде пилотного проекта в 2021 году.

Исполнительный директор АСА особо подчеркнул, что во все предыдущие годы фактором, препятствующим развитию многих страховых продуктов являлась недостаточная информированность общественности. Однако в этом направлении Центральный банк Азербайджана (ЦБА), как высший контролирующий орган страхового сектора, Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА), выполняющая шесть регулятивных функций страхового сектора, и в то же время Бюро обязательного страхования (БОС) предпринимают серьезные шаги со значительными проектами.

По словам исполнительного директора АСА, достаточно отметить, что только в уходящем году ЦБА начал реализацию шести крупномасштабных проектов, связанных с развитием страхового сектора. Эти проекты продолжатся в долгосрочной перспективе и поэтапно окажут свое положительное влияние.

"В 2021 году местный страховой рынок застрахует свое успешное будущее на фоне всех предпринятых прогрессивных шагов совместно с Центробанком и БОС", - подытожил Эльмар Мирсалаев.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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