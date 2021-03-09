Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Центром социальных исследований подписан меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) провела встречу с руководящим составом Центра социальных исследований.

Как сообщает Trend cо ссылкой на АСА, на встрече заместитель председателя правления Центра социальных исследований, депутат Эльшад Мирбашироглу проинформировал присутствующих о деятельности Центра и рассказал о реализуемых проектах.

Касаясь важности исследовательской деятельности, осуществляемой Центром с целью определения возможностей влияния происходящих процессов на общество, зампредседателя отметил, что на следующем этапе они заинтересованы в развитии страхового сектора, являющегося важным финансовым сегментом Азербайджана. Было подчеркнуто, что в последнее время в сфере страхования произошло особое возрождение, и Ассоциация страховщиков сыграла важную роль в этом позитивном изменении.

В свою очередь, исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев заявил, что ассоциация страховщиков внимательно следит за деятельностью Центра и наблюдается положительное влияние, оказываемое реализуемыми проектами на текущую ситуацию. Глава Ассоциации также высоко оценил сотрудничество между двумя учреждениями.

Также была высказана заинтересованность в выявлении фундаментальных проблем в страховом секторе в результате опросов и исследований, их скорейшем устранении и тем самым устойчивом развитии экономики страны.

По итогам встречи между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Центром социальных исследований был подписан меморандум о сотрудничестве.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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