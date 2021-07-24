ЦБ Азербайджана выставит на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 июля выставит на аукцион краткосрочные ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, диапазон цен по представленным заказам варьируется в пределах от 99,52 до 99,55 маната.

Согласно регламенту, общее количество заявок, поданных каждым банком в ходе аукциона, не должно превышать двух при условии, что одна из них - конкурентная, а другая - неконкурентная. Номинальная сумма поданных заявок не должна превышать объем нот, выставленных на аукцион. В то же время допускается прием неконкурентных заявок на сумму не более 20 процентов от суммарного выпуска нот.

Дата погашения назначена на 25 августа.

Напомним, что с 2021 года для регулирования ликвидности в Азербайджане используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать их могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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