На страховом рынке Азербайджана зафиксирован рост сборов по ОСАГО
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Олжасу Сулейменову книгу под названием «Карабах до и после оккупации»
В Азербайджане число операций по p2p выросло до нескольких миллионов благодаря кампании E-PUL и MasterCard
Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО)
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив)
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО)
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство