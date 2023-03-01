Валютные резервы ЦБ Азербайджана выросли за год

БАКУ /Trend/ - На 28 февраля 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 9,043 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,19 процента, или 17,6 миллиона долларов меньше показателя предыдущего месяца и на 26,31 процента, или 1,883 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на 28 февраля 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,159 миллиарда долларов, а на 31 января 2023 года - 9,061 миллиарда долларов.