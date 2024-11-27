Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября этого года установлен на уровне 1,7 и 1,7813 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7813 1 австралийский доллар AUD 1,1008 1 аргентинский песо ARS 0,5104 1 белорусский рубль BYN 0,911 1 бразильский реал BRL 0,4628 1 дирхам ОАЭ AED 0,1216 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0705 100 южнокорейских вон KRW 0,2342 1 чешская крона CZK 0,2388 100 чилийских песо CLP 0,6207 1 китайский юань CNY 0,2185 1 датская крона DKK 0,0201 1 грузинский лари GEL 2,1373 1 гонконгский доллар HKD 0,0385 1 индийская рупия INR 0,1546 1 британский фунт стерлингов GBP 1,9191 100 индонезийских рупий IDR 0,4664 100 иранских риалов IRR 1,208 1 шведская крона SEK 5,5259 1 швейцарский франк CHF 0,3409 1 израильский шекель ILS 0,4663 1 канадский доллар CAD 0,0197 1 кувейтский динар KWD 0,4339 1 казахский тенге KZT 0,0931 1 кыргызский сом KGS 0,1522 100 ливанских фунтов LBP 0,0133 1 малайзийский ринггит MYR 0,6129 1 мексиканский песо MXN 0,4137 1 молдавский лей MDL 0,3579 1 египетский фунт EGP 1,6139 1 норвежская крона NOK 0,0152 100 узбекских сомов UZS 1,2618 1 польский злотый PLN 0,4525 100 российских рублей RUB 2,23 1 сингапурский доллар SGD 0,0491 1 саудовский риал SAR 0,4857 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 0,0409 1 турецкая лира TRY 1,1161 1 тайваньский доллар TWD 0,9968 1 таджикский сомони TJS 0,1592 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0411 100 японских йен JPY 1,1025 1 новозеландский доллар NZD 1,0169

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!