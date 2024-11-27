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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

Финансы Материалы 27 ноября 2024 09:10 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября этого года установлен на уровне 1,7 и 1,7813 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7813

1 австралийский доллар

AUD

1,1008

1 аргентинский песо

ARS

0,5104

1 белорусский рубль

BYN

0,911

1 бразильский реал

BRL

0,4628

1 дирхам ОАЭ

AED

0,1216

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0705

100 южнокорейских вон

KRW

0,2342

1 чешская крона

CZK

0,2388

100 чилийских песо

CLP

0,6207

1 китайский юань

CNY

0,2185

1 датская крона

DKK

0,0201

1 грузинский лари

GEL

2,1373

1 гонконгский доллар

HKD

0,0385

1 индийская рупия

INR

0,1546

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9191

100 индонезийских рупий

IDR

0,4664

100 иранских риалов

IRR

1,208

1 шведская крона

SEK

5,5259

1 швейцарский франк

CHF

0,3409

1 израильский шекель

ILS

0,4663

1 канадский доллар

CAD

0,0197

1 кувейтский динар

KWD

0,4339

1 казахский тенге

KZT

0,0931

1 кыргызский сом

KGS

0,1522

100 ливанских фунтов

LBP

0,0133

1 малайзийский ринггит

MYR

0,6129

1 мексиканский песо

MXN

0,4137

1 молдавский лей

MDL

0,3579

1 египетский фунт

EGP

1,6139

1 норвежская крона

NOK

0,0152

100 узбекских сомов

UZS

1,2618

1 польский злотый

PLN

0,4525

100 российских рублей

RUB

2,23

1 сингапурский доллар

SGD

0,0491

1 саудовский риал

SAR

0,4857

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

0,0409

1 турецкая лира

TRY

1,1161

1 тайваньский доллар

TWD

0,9968

1 таджикский сомони

TJS

0,1592

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0411

100 японских йен

JPY

1,1025

1 новозеландский доллар

NZD

1,0169

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