Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7881 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7881 1 австралийский доллар AUD 1,0935 1 белорусский рубль BYN 0,4961 1 болгарский леви BGN 0,9141 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1201 1 чешская крона CZK 0,071 1 китайский юань CNY 0,2338 1 датская крона DKK 0,2398 1 грузинский лари GEL 0,6 1 гонконгский доллар HKD 0,2184 1 индийская рупия INR 0,0201 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1595 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,1556 1 швейцарский франк CHF 1,9225 1 израильский шекель ILS 0,4698 1 канадский доллар CAD 1,2079 1 кувейтский динар KWD 5,5294 100 казахских тенге KZT 0,3238 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 венгерских форинтов HUF 0,4325 1 молдавский лей MDL 0,093 1 норвежская крона NOK 0,1539 100 узбекских сомов UZS 0,0133 100 пакистанских рупий PKR 0,6118 1 польский злотый PLN 0,4178 1 румынский лей RON 0,3594 100 российских рублей RUB 1,619 1 сербский динар RSD 0,0153 1 сингапурский доллар SGD 1,2657 1 саудовский риал SAR 0,4525 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2331 1 турецкая лира TRY 0,0489 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0408 100 японских йен JPY 1,1305 1 новозеландский доллар NZD 0,997

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