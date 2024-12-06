Азербайджан принимает участие в Ежегодной встрече Черноморского банка торговли и развития

БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Стамбуле началась 26-я Ежегодная встреча Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает в пятницу Trend, Азербайджан на встрече представляет член Совета управляющих банка, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

В рамках встречи Совет управляющих обсудит среднесрочную стратегию банка, бизнес-план на 2025–2026 годы, текущий кредитный портфель и источники финансирования. Также будут рассмотрены вопросы расширения существующих возможностей и потенциала для развития банковской и деловой сфер между государствами-участниками. По итогам обсуждений будут приняты соответствующие решения.

Напомним, что ЧБТР является международной межгосударственной финансово-кредитной организацией, созданной государствами-членами Организации Черноморского экономического сотрудничества: Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной.

Банк способствует экономическому развитию и региональному сотрудничеству, участвуя в финансировании проектов как государственного, так и частного секторов в странах-участниках. Его деятельность охватывает предоставление кредитов, открытие кредитных линий, инвестиции, предоставление гарантий и финансирование торговли.