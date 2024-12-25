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Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)

Финансы Материалы 25 декабря 2024 10:23 (UTC +04:00)
Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)
Фото: Центральный банк Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация Национального банка Республики Узбекистан (НБРУ) посетила ЦБА с целью изучения системы надзора за небанковскими кредитными организациями (НБКО).

В рамках визита делегация НБРУ приняла участие в обмене информацией по следующим вопросам: новые правила, принятые в рамках надзора за НБКО, бизнес-модели, динамика развития, защита прав потребителей финансовых услуг, борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, а также повышение финансовой инклюзии.

Отмечается, что были также организованы встречи делегации НБРУ с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Фондом развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Агентством аграрного кредита и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

На встречах подробно обсуждались принципы работы НБКО с данными организациями и процесс их финансирования.

Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)
Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)
Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)
Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном (ФОТО)
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