Азербайджан лидирует в рейтинге ВЭФ по эффективному энергопереходу среди других стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился прогресса по юридическим и инфраструктурным вопросам на пути содействия эффективному энергетическому переходу в 2023 году, передает в субботу Trend со ссылкой на обновленную структуру оценки (рейтинга) Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) стран мира в отношении энергетического перехода.

Как следует из рейтинга ВЭФ в отношении 120 стран мира, подготовленного с упором на три составляющие - энергетическую безопасность, устойчивое развитие и улучшение экологических условий, Азербайджан в 2023 году занял 32-е место с фиксацией значительного прогресса в период 2022-23 годов.

При этом Азербайджан лидирует в этом рейтинге ВЭФ среди других стран СНГ и даже многих европейских государств.

Также в этом документе отражен прогресс каждой из 120 стран в период 2014-23 годов, и у Азербайджана за этот период зафиксирован позитивный рост на 10,27 пункта по индексу энергетического перехода (ETI).

Данный отчет ВЭФ важен с точки зрения отношения мировых компаний и международных финансовых институтов к сотрудничеству с той или иной страной, и достижения Азербайджана по рейтингу ETI от ВЭФ имеют в данном контексте очень большое значение.