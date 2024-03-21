На конференции в Дании обсуждаются приоритеты COP29

БАКУ /Trend/ - 21-22 марта в столице Дании Копенгагене проходит конференция, посвященная обсуждению приоритетов COP29.

Как сообщает в четверг Trend, информация об этом была опубликована на странице COP28 в соцсети X.

В конференции под председательством министра по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дании Дана Йоргенсена также принимают участие президент COP28 Султан Аль-Джабир и президент COP29 Мухтар Бабаев.

Отметим, что конференция является не только первой большой встречей после COP28, но и платформой для обсуждения ожиданий по поводу конференции COP29, которую в 2024 году проведет Азербайджан.

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