Президент COP29 встретился с мировыми лидерами по вопросам климата в Копенгагене

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами по вопросам климата на заседании министров окружающей среды в Копенгагене (Дания).

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте COP29 в социальной сети "X".

Было отмечено, что М.Бабаев встретился с мировыми лидерами по глобальным климатическим вопросам, включая датского министра по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дана Йоргенсена и министра по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэма Стюарта.

Обсуждения были сосредоточены на Определяемых на национальном уровне вкладах (NDC), климатическом финансировании, адаптации к изменению климата, вопросах ущерба и смягчения последствий изменения климата.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!