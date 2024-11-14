В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 состоялась панельная дискуссия на тему устойчивого финансирования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 состоялась панельная дискуссия, организованная Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования", сообщает в четверг Trend.

Как сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, дорожная карта по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования выделяет три ключевых элемента.

"Дорожная карта выделяет три ключевых элемента, которые являются критически важными для согласования: определение общего набора экономической деятельности - особое внимание уделено процессу декарбонизации, особенно для развивающихся рынков и развивающихся экономик; разработка общих технических подходов для согласования с принципами таксономий и основными критериями в соответствии с руководящими принципами G20; формулировка общих подходов к финансированию перехода через таксономии. Признается необходимость выхода за рамки «чисто зеленых» инвестиций, поддерживая переходные виды деятельности, особенно в секторах с высокими выбросами", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что "зеленая" таксономия откроет большие возможности для масштабирования климатического финансирования, эффективно мобилизует капитал и ускорит переход к зеленой экономике.

"Позвольте мне подчеркнуть прогресс в области зеленой таксономии на национальном уровне. Мы уже приняли "зеленую" таксономию с активным участием различных государственных учреждений, ассоциаций финансовой отрасли и международных финансовых организаций. Эта инициатива откроет большие возможности для масштабирования климатического финансирования, эффективно мобилизует капитал и ускорит переход к "зеленой" экономике. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность Всемирному банку за техническую помощь в разработке таксономии", - сказал он.