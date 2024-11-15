Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 15 ноября 2024 19:43 (UTC +04:00)
В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 на встрече с министром энергетики Молдовы обсуждены вопросы расширения сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство экономики Азербайджана.

В рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым. На встрече были обсуждены нынешнее состояние и развитие двусторонних экономических отношений, подчеркнута важность расширения использования альтернативных источников энергии, продвижения устойчивой экономики и формирования бизнес-стратегий в соответствии с геоэкономическими требованиями.

В ходе встречи рассмотрены существующие возможности повышения эффективности экономических связей и обсуждены перспективы совместной деятельности в сферах промышленности, энергетики и транспорта. Состоялся обмен мнениями о возможностях экспорта зеленой энергии и поощрении инвестиций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)
В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)
В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)
В рамках COP29 обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана с Молдовой в ряде сфер (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости