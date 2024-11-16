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Азербайджан находится на финальной стадии подготовки собственного NDC

Зеленая экономика Материалы 16 ноября 2024 15:31 (UTC +04:00)
Азербайджан находится на финальной стадии подготовки собственного NDC

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ – Азербайджан находится на финальной стадии подготовки собственного NDC.

Как сообщает Trend в субботу, об этом сказал заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов в ходе пресс-конференции в рамках COP29.

"Национально определяемые вклады (NDCs) являются основой Парижского соглашения. В рамках нашего председательства, разрабатывая общий план на этот год для повышения амбиций и поддержки действий, мы выделили NDCs как один из ключевых элементов в рамках Столпа усиленных амбиций.

На протяжении этих месяцев мы, как председатели COP29, а также совместно с нашими партнерами по Тройке – председателями COP28 из ОАЭ и будущими председателями COP30 из Бразилии, тесно работали со сторонами и другими заинтересованными сторонами, чтобы поддержать этот процесс.

Как вы знаете, крайний срок для подачи NDCs установлен на февраль 2025 года, и мы вновь призываем все стороны представить свои NDCs. Мы, как председатели COP29, находимся на финальной стадии подготовки нашего собственного NDC.

Как известно, подготовка NDC – это очень сложный, межсекторальный процесс, который включает участие множества министерств и заинтересованных сторон. На наш взгляд, помимо сроков, ещё одним важным аспектом, который нужно учитывать, является качество подаваемых NDCs", - подчеркнул Бежанов.

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