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Температуры в горных регионах растут быстрее, чем в среднем по миру - ICIMOD

Зеленая экономика Материалы 17 ноября 2024 10:56 (UTC +04:00)
Температуры в горных регионах растут быстрее, чем в среднем по миру - ICIMOD

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ/Trend/ - Температуры в горных регионах растут быстрее, чем в среднем по миру.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал руководитель стратегической группы в Международном центре комплексного освоения горных районов (ICIMOD) Дэвид Поттер на сессии "Решение проблемы климатической уязвимости: продвижение всеобъемлющего и справедливого подхода к климатическим действиям" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Гиндукуш-Гималаи — это регион, который подвергается воздействию изменений климата быстрее и значительнее, чем остальной мир. Это связано с тем, что потепление вследствие изменения климата зависит от высоты. На больших высотах температура повышается быстрее. И в Гиндукуш-Гималаях температуры растут вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Это оказывает значительное влияние на регион. Ледники, которые обеспечивают питьевой водой более 2 миллиардов человек, тают, что приводит к дефициту воды в этом регионе,"- сказал он.

По его словам, одновременно с этим увеличивается частота наводнений и оползней, что наносит ущерб и оказывает влияние по всему региону.

"Но дело не только в изменении климата. Существуют также специфические горные факторы, из-за которых люди, живущие в горах, оказываются маргинализированными и уязвимыми. Например, средний уровень сельскохозяйственного производства в горных районах ниже. Часто рынки находятся на большом расстоянии, и людям нужно больше времени, чтобы доставить и продать свою продукцию," - сказал Поттер.

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